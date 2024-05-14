Международный финансово-экономический форум БРИКС, запланированный на 27 мая в Москве, соберет более 350 участников на месте и 120 тыс. онлайн участников из 104 стран.

На форуме обсудят формирование новой платежно-расчетной и эмиссионной деятельности стран БРИКС и ШОС, направленной на развитие трансграничных коммерческих проектов. В рамках форума планируется подписание межпарламентских соглашений и крупных инвестиционных контрактов.

Организаторы мероприятия намерены сделать его ежегодным, сообщает ТАСС.

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