Новый Mitsubishi Pajero все-таки не будет преобразован в кроссовер

В феврале было заявлено, что модель Mitsubishi Pajero откажется от своего статуса внедорожника и станет роскошным кроссовером с несущим кузовом.
Однако японский журнал Best Car сообщает об изменении планов: "Паджеро" останется верным рамному кузову, наследуя его от нового Triton/L200. Рама для пикапа была переработана для решения вопросов, связанных с электрификацией.
Инженеры Mitsubishi подтверждают усилия по возрождению Pajero. По предварительным данным, дебют новой модели запланирован на 2027 год, сообщает Российская Газета.
Группа ученых из Австралии обнаружила "капсулу времени" на острове Барроу
Остров был пригодным для проживания около 50 000 лет назад и служил домом для первых прибрежных жителей континента.
Исследование британских ученых выявило неожиданный эффект от магнитов на холодильнике, привезенных из поездок
Опубликованные результаты исследования показывают, что магниты на холодильнике становятся значимым источником приятных воспоминаний, помогая людям переживать заново радостные моменты от поездок.
Врач Шамаева выделила продукты, которые могут провоцировать развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ
Среди выделенных врачом продуктов: энергетические и газированные напитки, лимонады, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара, жаренные на масле и высококалорийные продукты, фастфуд, специи, а также длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.
Ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать склероз и аутизм
Ученые из университета Case Western Reserve представили исследование, указывающее на потенциально опасные последствия использования бытовой химии.