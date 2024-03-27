Новый Mitsubishi Pajero все-таки не будет преобразован в кроссовер

В феврале было заявлено, что модель Mitsubishi Pajero откажется от своего статуса внедорожника и станет роскошным кроссовером с несущим кузовом.

Однако японский журнал Best Car сообщает об изменении планов: "Паджеро" останется верным рамному кузову, наследуя его от нового Triton/L200. Рама для пикапа была переработана для решения вопросов, связанных с электрификацией.

Инженеры Mitsubishi подтверждают усилия по возрождению Pajero. По предварительным данным, дебют новой модели запланирован на 2027 год, сообщает Российская Газета.