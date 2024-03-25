Недавно состоялась премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport — внедорожник третьей генерации, который дебютировал в 2015 году и ожидает следующего поколения только к 2025 году. Вместо этого компания решила провести модернизацию текущей версии внедорожника, воспользовавшись ресурсами и унификацией с более свежим Mitsubishi L200/Triton.

Обновленный Pajero Sport получил ряд изменений, включая новую решётку радиатора, видоизменённые накладки на бамперы, новые 18-дюймовые колёса и опциональный черный декор. В салоне внедорожника установлен руль от пикапа, обновлённая графика приборной панели и мультимедийная система, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto. Для задних пассажиров доступен откидной планшет диагональю 12,1 дюйма.

Механические изменения включают в себя использование турбодизеля объёмом 2,4 литра мощностью 184 л. с. и моментом 430 Нм, который агрегатирован со 6-ступенчатым "автоматом". Также обновлённый внедорожник получил увеличенный клиренс до 222 мм и новую коробку передач Aisin.

Система полного привода осталась без изменений, но на рынке Таиланда доступны версии с приводом на задние колёса. Продажи уже начались, с базовой ценой от 1 389 000 бат (примерно 3,53 млн рублей), а топ-версия с полным приводом стоит от 1 689 000 бат (примерно 4,3 млн рублей), сообщает Российская Газета.