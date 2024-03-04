Цены на автомобили Mitsubishi Xpander снизились в России

По данным портала "Автоновости", частное объявление из Оренбурга предлагает Mitsubishi Xpander в Москве за 2,47 млн рублей с учетом утильсбора. В середине февраля цена самой доступной версии составляла 2,56 млн рублей, а в декабре 2023 года достигала 2,75 млн рублей.

Отмечается, что приобретение Mitsubishi Xpander наиболее выгодно именно в столице. В других городах России цены колеблются от 2,55 до 2,9 млн рублей.

Модель оснащена двумя кондиционерами, камерами заднего вида, круиз-контролем, бортовым компьютером и третьим рядом сидений, который можно раскладывать для увеличения багажного пространства. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил и четырехступенчатая автоматическая трансмиссия, сообщает Газета.Ру.