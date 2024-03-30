Стало известно, что на майские праздники россияне поедут в Минск

Представитель компании, специализирующейся на организации экскурсий в Беларуссию Анастасия Павлова подчеркивает благоприятные условия для отдыха в стране: теплая погода и праздничные мероприятия. Особый интерес привлекает 80-летие освобождения страны, ознаменованное парадами и шествиями в крупных городах.
По мнению экспертов, поездки из России в Белоруссию становятся все более удобными благодаря прямым авиарейсам и другим транспортным возможностям. Инфраструктура для отдыха семей с детьми активно развивается, включая оздоровительные туры и спа-центры. Поддержка многодетных семей и принятие российских карт "МИР" обеспечивают комфорт и безопасность туристам.
Белоруссия предлагает отдых на любой бюджет и вкус с разнообразием вариантов проживания и экскурсионных программ. Минск становится все более привлекательным направлением для майских праздников, привлекая российких туристов своими возможностями и гостеприимством, сообщает SM.News.
OpenAI представила предварительную версию нового голосового движка под названием Voice Engine
Voice Engine позволяет создавать синтетические копии голосов на основе коротких аудиообразцов продолжительностью 15 секунд.
Ученые обнаружили новое существо на дне Тихого океана
В ходе экспедиции ко дну Тихого океана ученые обнаружили новый вид глубоководных существ — боконогих голотурий, или морских огурцов, включая розовое существо с ножками-сосисками.
Эксперты сообщили, что в первом квартале 2024 года россияне сократили свои расходы на онлайн-шопинг
Доля покупок в онлайн-магазинах снизилась с 56% в прошлом году до 34% в текущем. Общий средний чек в офлайн магазинах превысил средний чек онлайн-покупок, составив 1 684 рубля против 1 582 рублей соответственно.
Эксперт Кумаритов выделил оптимальные направления для начинающих любителей пешего туризма
Эксперт Давид Кумаритов рекомендует выбирать легкие маршруты, особенно для новичков.