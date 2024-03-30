Стало известно, что на майские праздники россияне поедут в Минск

Представитель компании, специализирующейся на организации экскурсий в Беларуссию Анастасия Павлова подчеркивает благоприятные условия для отдыха в стране: теплая погода и праздничные мероприятия. Особый интерес привлекает 80-летие освобождения страны, ознаменованное парадами и шествиями в крупных городах.

По мнению экспертов, поездки из России в Белоруссию становятся все более удобными благодаря прямым авиарейсам и другим транспортным возможностям. Инфраструктура для отдыха семей с детьми активно развивается, включая оздоровительные туры и спа-центры. Поддержка многодетных семей и принятие российских карт "МИР" обеспечивают комфорт и безопасность туристам.

Белоруссия предлагает отдых на любой бюджет и вкус с разнообразием вариантов проживания и экскурсионных программ. Минск становится все более привлекательным направлением для майских праздников, привлекая российких туристов своими возможностями и гостеприимством, сообщает SM.News.