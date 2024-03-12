Режиссёр Никита Михалков организует с труппой из своего Центра театра и кино гастроли по Республике Крым и Севастополю. В ходе данных гастролей зрителям покажут спектакли "12" и "И вас с наступающим".

Они будут проходить в период с 12 по 24 марта. Отмечается, что театральная постановка "12" пройдёт Керченском Дворце культуры "Корабел".

Спектакль "И вас с наступающим" будет показан 19 марта в Севастопольском академическом русском драматическом театре.

Это будет одно из самых масштабных культурных мероприятий в Крыму за этот год.