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Microsoft и OpenAI планируют создать суперкомпьютер с искусственным интеллектом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:37

Microsoft и OpenAI планируют создать суперкомпьютер с искусственным интеллектом

Microsoft и OpenAI объединили усилия для создания суперкомпьютера с искусственным интеллектом (ИИ) под названием "Звездные врата" (Stargate), проект которого оценивается в 100 миллиардов долларов.

Целью проекта является разработка вычислительной платформы, способной поддерживать быстрое развертывание технологий генеративного искусственного интеллекта.

Запуск Stargate запланирован на 2028 год, и он является заключительным этапом пятифазного плана компаний. Microsoft предположительно возьмет на себя финансовое бремя проекта.

Для решения проблемы огромной потребности в специализированных чипах для ИИ, Microsoft разработала собственные ИИ-ускорители, которые будут интегрированы в проект Stargate. Компания сосредоточена на инфраструктурных инновациях, необходимых для дальнейшего расширения возможностей искусственного интеллекта, сообщает Ferra.Ru.

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