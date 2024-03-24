Журналист Корден с портала Windows Central сообщает о разработке Microsoft нескольких прототипов портативной игровой консоли Xbox

Устройства имеют нативное аппаратное обеспечение и проходят стадию тестирования.
Наличие прототипов необязательно означает их выход на рынок, но растущий интерес к портативным консолям может стимулировать Microsoft к выпуску собственного устройства. Остаётся неясным, с играми какого поколения будет совместима консоль, Xbox One или Series. Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, ранее упоминал о разработке нового игрового оборудования, но неясно, является ли портативная консоль одним из этих проектов, сообщает Газета.Ру.
В BMW презентовали новый кроссовер
BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда.
Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли
Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли.
Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.
Ученые обнаружили, что может улучшить очистку мозга
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение двух генов, BHLHE40 и BHLHE41, в иммунных клетках макрофагах может значительно улучшить процесс очистки мозга.