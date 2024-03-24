Журналист Корден с портала Windows Central сообщает о разработке Microsoft нескольких прототипов портативной игровой консоли Xbox

Устройства имеют нативное аппаратное обеспечение и проходят стадию тестирования.

Наличие прототипов необязательно означает их выход на рынок, но растущий интерес к портативным консолям может стимулировать Microsoft к выпуску собственного устройства. Остаётся неясным, с играми какого поколения будет совместима консоль, Xbox One или Series. Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, ранее упоминал о разработке нового игрового оборудования, но неясно, является ли портативная консоль одним из этих проектов, сообщает Газета.Ру.