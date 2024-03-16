Microsoft объявила о закрытии доступа к облачным сервисам для компаний в России с 20 марта 2024 года

Российские компании получили уведомления о прекращении доступа к облачным продуктам, включая Power BI и Dynamics CRM. Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, ограничивающим поставки программного обеспечения.

Компании Softline и Amazon также подтвердили получение аналогичных уведомлений.

Российские разработчики рекомендуют компаниям сохранить резервные копии данных из облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google. Некоторые компании уже переходят на российские операционные системы на базе Linux в связи с ограничениями по использованию американского программного обеспечения, сообщает РБК.