Интеграция Copilot в Windows 11 стала более глубокой, позволяя пользователям управлять системными настройками, инструментами доступности и взаимодействовать со сторонними приложениями.
В приложении "Фото" появился инструмент "Генеративное стирание", который позволяет удалять нежелательные объекты с фотографий с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, видеоредактор Clipchamp получил инструмент "Удаление тишины" для устранения звуковых разрывов в видео.
Голосовые элементы управления получили значительное обновление с возможностью навигации между несколькими дисплеями и улучшенной поддержкой языков. Пользователи теперь могут создавать голосовые сочетания клавиш для команд и улучшить работу с программой чтения с экрана Narrator.
Новые функции будут доступны постепенно до апреля 2024 года, сообщает Ferra.Ru.
Тино Хрупалла призвал действующего канцлера ФРГ уволить военных, которые своими действиями угрожали ЕС и самой Германии
3 марта лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Канцлер Олафу Шольцу должен поручить Министру обороны ФРГ Борису Писториусу уволить группу военных, которые угрожали своими безрассудными действиями ЕС и Германии.
Компания Audi приняла решение продлить жизненный цикл своего флагманского седана A8
Вместо замены модели на новый электромобиль планируется провести еще один рестайлинг для текущей версии A8. Причиной такого решения стали высокие продажи бензиновой версии автомобиля на китайском рынке.
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме
Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.
Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ
В России активно реализуются масштабные проекты по формированию новых курортных городов с целью увеличения туристического потока в страну. Одним из таких проектов является строительство нового курортного города "Новая Анапа" на побережье Черного моря в районе города Анапа.