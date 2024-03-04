Последнее обновление Windows 11 от Microsoft представляет собой значительное улучшение в области ИИ

Интеграция Copilot в Windows 11 стала более глубокой, позволяя пользователям управлять системными настройками, инструментами доступности и взаимодействовать со сторонними приложениями.

В приложении "Фото" появился инструмент "Генеративное стирание", который позволяет удалять нежелательные объекты с фотографий с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, видеоредактор Clipchamp получил инструмент "Удаление тишины" для устранения звуковых разрывов в видео.

Голосовые элементы управления получили значительное обновление с возможностью навигации между несколькими дисплеями и улучшенной поддержкой языков. Пользователи теперь могут создавать голосовые сочетания клавиш для команд и улучшить работу с программой чтения с экрана Narrator.

Новые функции будут доступны постепенно до апреля 2024 года, сообщает Ferra.Ru.