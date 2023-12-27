Microsoft представила бесплатное приложение Copilot AI для Android, предоставляя пользователям удобный доступ к мощному искусственному интеллекту без необходимости регистрации. Основное преимущество приложения заключается в его простоте использования, поскольку для работы с ним не требуется вход в систему.
Copilot AI объединяет чат-ассистента Microsoft и другие инструменты искусственного интеллекта, обеспечивая упорядоченный и интегрированный опыт. Приложение уже доступно в Google Play Store, а версия для iOS ожидается в ближайшее время. Copilot AI использует передовые модели OpenAI, такие как GPT-4 и DALL·E 3, для предоставления быстрых, точных ответов и создания впечатляющих визуальных изображений из текстовых описаний.
Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет
Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.
Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда".
JAMA Neurology: лекарство Энтресто может исказить результаты тестирования на деменцию
Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, обнаружило, что применение лекарства Энтресто, широко используемого для лечения сердечной недостаточности, может исказить результаты кровеносного теста, используемого для выявления болезни Альцгеймера.
Эксперт по автомобильному вождению Баканов предоставил рекомендации по безопасной поездке в снегопад
Перед началом поездки рекомендуется тщательная подготовка автомобиля, включая проверку давления в покрышках и очистку осветительных приборов.