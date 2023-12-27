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Microsoft представила бесплатное приложение Copilot AI для Android
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:54

Microsoft представила бесплатное приложение Copilot AI для Android

Microsoft представила бесплатное приложение Copilot AI для Android, предоставляя пользователям удобный доступ к мощному искусственному интеллекту без необходимости регистрации. Основное преимущество приложения заключается в его простоте использования, поскольку для работы с ним не требуется вход в систему.

Copilot AI объединяет чат-ассистента Microsoft и другие инструменты искусственного интеллекта, обеспечивая упорядоченный и интегрированный опыт. Приложение уже доступно в Google Play Store, а версия для iOS ожидается в ближайшее время. Copilot AI использует передовые модели OpenAI, такие как GPT-4 и DALL·E 3, для предоставления быстрых, точных ответов и создания впечатляющих визуальных изображений из текстовых описаний.

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