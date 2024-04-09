В ходе недавнего исследования ученые обнаружили тревожную связь между присутствием микропластиков и нанопластиков в артериальных бляшках и повышенным риском сердечного приступа, инсульта и смертности. Исследование, проведенное на 257 людях, проходящих хирургическое вмешательство для удаления бляшек из их сонных артерий, показало, что у тех, у кого обнаружили микропластик, была большая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

В ходе исследования были выявлены фрагменты широко используемых пластиков, таких как полиэтилен и поливинилхлорид, в артериальных бляшках, что свидетельствует о широком загрязнении. Кроме того, у участников с микропластиками в бляшках были признаки воспаления и доказательства наличия пластиковых фрагментов в их иммунных клетках, что указывает на потенциальный механизм влияния микропластиков на сердечно-сосудистые заболевания.

Особенно высокое содержание микропластиков было обнаружено у людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что намекает на возможные корреляции между воздействием пластика и некоторыми заболеваниями.

Хотя это исследование сосредоточено на конкретной группе пациентов, проходящих хирургическое вмешательство, оно подчеркивает неотложную необходимость в более широком исследовании влияния микропластика на здоровье.

Существующие исследования показывают, что микропластики могут взаимодействовать с белками в организме, что может привести к неврологическим расстройствам, таким как болезнь Паркинсона, и врожденным аномалиям. Понимание того, как микропластики проникают в артериальные ткани и их конкретные механизмы вреда, крайне важно для разработки мер предупреждения и смягчения рисков для здоровья, связанных с загрязнением пластиком.