В Мехико пройдет фестиваль российского кино

В среду стартовал фестиваль российского кино в Мексике. Фестиваль проходил в в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института страны. Данное знаковое культурное мероприятие посетил российский посол Николай Софинский.
Он заявил, что показ российских картин в Мехико - это важное культурное событие, которое доказывает, что любая культура является неотъемлемой частью остального мира, ее невозможно отменить никакими политическими усилиями, так как культурное единство заключено в сердцах людей.
Ранее США стали активно запрещать русскую культуру, а также в ряде европейских университетов отменять русский язык и литературу, как основные учебные дисциплины.
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