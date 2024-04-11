В Мехико пройдет фестиваль российского кино

В среду стартовал фестиваль российского кино в Мексике. Фестиваль проходил в в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института страны. Данное знаковое культурное мероприятие посетил российский посол Николай Софинский.

Он заявил, что показ российских картин в Мехико - это важное культурное событие, которое доказывает, что любая культура является неотъемлемой частью остального мира, ее невозможно отменить никакими политическими усилиями, так как культурное единство заключено в сердцах людей.

Ранее США стали активно запрещать русскую культуру, а также в ряде европейских университетов отменять русский язык и литературу, как основные учебные дисциплины.