Ла Уастека Потосина, расположенная в восточной части Мексики, является скрытым сокровищем, ожидающим туристов. Всего в нескольких минутах езды от Сан-Луис-Потоси этот регион предлагает разнообразные пейзажи — от гор до пустынь и тропических лесов с бирюзовыми реками и водопадами. Несмотря на его растущую популярность среди любителей активного отдыха, он остается относительно неизвестным для международных путешественников. Посетители могут исследовать регион, арендовав автомобиль или присоединившись к экскурсиям из Сан-Луис-Потоси или Сьюдад-Вальеса.
Основные достопримечательности включают:
Лагуна Медиа Луна (Озеро Полумесяц)
Сюрреалистическая лагуна с теплыми источниками недалеко от Рио-Верде, известная своими теплыми водами и отличными местами для дайвинга. Посетители могут увидеть процветающую экосистему и древние артефакты, погруженные в чистые воды.
Пуэнте-де-Диос (Богов мост)
Природное чудо с водопадами и кристально чистыми бассейнами, идеальное место для купания и прыжков с утесов. Для удовольствия посетителей предусмотрены меры безопасности.
Сотано де лас Уауас
Красивая пещера, где тысячи птиц спускаются на закате и поднимаются на рассвете, предоставляя завораживающее зрелище для посетителей. Для более близкого рассмотрения этого природного чуда доступны экскурсии с гидом.
Сад скульптур Эдварда Джеймса, Лас-Посас
Сюрреалистический сад, созданный английским поэтом и художником Эдвардом Джеймсом. Посетители могут исследовать фантастические структуры и водопады, получив уникальный опыт и впечатления.
Также рекомендуется посетить город Сан-Луис-Потоси с его богатой историей, архитектурой и кулинарными удовольствиями, что идеально дополнит поездку в Ла Уастеку Потосину.
Добраться в регион можно на самолете из Мехико до города Тамуин, затем пересесть на машину или такси до Сьюдад-Вальеса и далее также на машине или такси до конечной точки. Из Москвы в Мехико перелеты доступны только с пересадками. Можно улететь с двумя пересадками через Доху и Лос-Анджелес, либо с одной пересадкой в Стамбуле.
Россиянам не нужно получать визу в Мексику на срок поездки до 180 дней и при перечении границы по воздуху.
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