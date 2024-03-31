Суд признал компанию Mercedes ответственной за занижение показателей выхлопных газов

Суд в Германии признал компанию Mercedes-Benz Group ответственной за установку устройств, занижающих показатели выбросов выхлопных газов, в моделях автомобилей GLC и GLK-классов.
Иск был подан три года назад организацией VZBV по защите прав потребителей, к которой присоединились 2,5 тыс. человек. Mercedes-Benz планирует обжаловать решение суда, заявляя о своей добросовестности.
Суд удовлетворил иск в отношении моделей, которые должны были соответствовать стандартам Евро-6 по выбросам. Этот случай напоминает судебный процесс VZBV против Volkswagen AG в 2020 году, который завершился выплатами потребителям в размере €830 млн ($895 млн), сообщает РБК.
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