Недавно был представлен обновленный Mercedes-Benz G-Class

Модель Mercedes-Benz G-Class претерпела значительные изменения, включая пересмотр моторной гаммы и расширение доступного оборудования. Рестайлинговая версия G 63 теперь может быть оснащена подвеской AMG Active Ride Control, предлагая гидравлические магистрали для стабилизации поперечной устойчивости.
Опции включают внедорожный экран Offroad Cockpit, развлекательную систему задних пассажиров с двумя сенсорными дисплеями, а также новую гамму силовых установок. Внешние изменения включают измененную решетку радиатора, обновленные бамперы и аэродинамические улучшения.
Салонные улучшения включают подсвеченные дефлекторы-турбины и дополнительные опции, такие как подогреваемые/охлаждаемые подстаканники и беспроводная зарядка. Гамма двигателей также была пересмотрена, с каждым агрегатом теперь оснащенным 48-вольтовым стартер-генератором для дополнительной мощности.
На бездорожье G-Class продолжает проявлять свою выдающуюся проходимость, поддерживаемую системами блокировки дифференциалов и различными ездовыми режимами. Подвеска включает адаптивные амортизаторы, с возможностью выбора подвески AMG Active Ride Control для G 63.
Обновленный G-Class также предлагает расширенный список ассистирующих систем и возможностей кастомизации через программу MANUFAKTUR. Модель доступна для приобретения по рекомендованной цене от 122 808 евро в Германии, сообщает Motor.
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