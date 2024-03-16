Mercedes-Benz ведет испытания человекоподобных роботов на своем заводе в Венгрии

Роботы Apollo, разработанные компанией Apptronik, обладают параметрами, приближенными к человеческим: рост около 170 см и вес около 73 кг. Они способны поднимать вес до 25 кг и будут использоваться для доставки компонентов на сборочные линии и проверки качества.
Цель Mercedes-Benz состоит в том, чтобы эти роботы выполняли тяжелые, повторяющиеся и нудные задачи, которые становятся все сложнее для нахождения надежных работников. Это один из первых случаев применения человекоподобных роботов в автомобильной промышленности.
Эти роботы способны передвигаться в местах, предназначенных для людей, что позволяет автоматизировать производство без необходимости дорогостоящей реконструкции предприятий.
Директор по производству Mercedes-Benz подчеркнул, что роботы не заменят полностью человеческий персонал. Вместо этого они будут дополнять его, освобождая людей от монотонных и тяжелых работ. Компании Mercedes-Benz и Apptronik также планируют расширить применение этих роботов на другие цели, сообщает Интерфакс.
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