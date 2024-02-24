Mercedes-Benz анонсировал выход сверхроскошной линейки под названием Mythos Series, превосходящей Maybach

Первая модель этой линейки, Mercedes-Benz Mythos, будет выпущена в 2025 году на базе Mercedes-AMG SL, но отличаться уникальным дизайном, роскошным интерьером, мощными двигателями и передовыми технологиями.

Автомобили Mythos будут эксклюзивными и производиться в ограниченных количествах, с ценой, начиная от 2 миллионов долларов. Ожидается, что первые поставки клиентам начнутся в 2026 году. Ключевыми конкурентами Mythos будут Rolls-Royce Phantom, Bentley Mulsanne и Maybach S-Class, сообщает За Рулем.