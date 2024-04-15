Новая модель M-Hunter от бренда Mengshi представляет собой инновационное транспортное средство, основанное на платформе вездехода M-Hero. Её особенности включают уникальный дизайн и конфигурацию салона, предназначенного только для двух человек, а также площадку для запасных колес, аналогичную трофи-тракам.

Энергетическая установка M-Hunter может быть либо полностью электрической, либо гибридной, обеспечивая мощность от 816 до 1088 лошадиных сил. Подробности о модели будут раскрыты позднее.

Машина, представленная на Пекинском автосалоне, построена с использованием военных и авиационно-космических технологий. Ожидается, что M-Hunter будет выпущен ограниченным тиражом, возможно, по цене в несколько миллионов юаней.

В отличие от Brabus 900 Crawler, M-Hunter вероятно будет оснащен полностью электрической силовой установкой. Ожидается, что мощность новой модели может превышать 900 лошадиных сил.

Обычный внедорожник M-Hero доступен для приобретения в России с гибридной установкой, электронными блокировками дифференциалов и различными ездовыми режимами. Цена на российском рынке начинается от 16 миллионов рублей, сообщает Motor.