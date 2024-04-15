Белорусский и российский председатели правительства встретились в Москве, где обсудят ряд актуальных вопросов в контексте совместного сотрудничества

Премьер-министры республики Беларусь и Российской Федерации встретились в Москве. Данная встреча произошла сразу после того, как лидеры обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили важные вопросы по мировой обстановке и дальнейшему сотрудничеству.

Премьеры Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудят ряд торговых, экономических, промышленных, транспортных и энергетических вопросов в контексте российско-белорусских отношений.

Ранее на встрече Путина и Лукашенко на повестку дня были поставлены вопросы экономического сотрудничества, были предложены решения геополитического характера, а также оба президента обсудили моменты, связанные с Украиной и западным присутствием в регионе.