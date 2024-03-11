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Медведев предложил снимать больше игровых и документальных фильмов об СВО
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:57

Медведев предложил снимать больше игровых и документальных фильмов об СВО

В связи с тем, что множество антироссийских кинокартин по-прежнему снимают зарубежом и именно им дают Оскары, зам председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал российских режиссёров снимать больше фильмов, посвящённых СВО.

Медведев заявил, что за 10-15 лет в российском кино многое поменялось в лучшую сторону. В кинолентах стали качественей режиссура, игра актёров и диалоги. Но несмотря на это, сейчас необходимо снимать и об СВО.

Обязательно следует производить хорошее кино о специальной военной операции, чтобы оно не казалось прошлым, примитивным и гламурным, написал в посте в личном Telegram-канале Дмитрий Медведев.

Также зампред предложил расширить спектр жанров фильмов об СВО. Необходимо снимать и игровое и документальное кино, посвящённое событиям в зоне боевых действий.

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