Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался в статье про современный украинский режим. По его мнению, фашизм не умер, он воскрес в виде киевского режима, продолжающего дело нацизма и гитлеризма. Полный текст статьи был опубликован на официальном сайте Совета Безопасности РФ.
После окончания Великой Отечественной войны весь мир на долгие годы ввел запрет на демонстрацию символик нацизма и фашизма, но XXI век вернулся к тем страшным временам, когда Запад и Украина возродили нацизм у себя.
Также в статье современная власть на Украине названа "омерзительным и циничным правнуком гитлеризма".
Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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