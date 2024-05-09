Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался в статье про современный украинский режим. По его мнению, фашизм не умер, он воскрес в виде киевского режима, продолжающего дело нацизма и гитлеризма. Полный текст статьи был опубликован на официальном сайте Совета Безопасности РФ.

После окончания Великой Отечественной войны весь мир на долгие годы ввел запрет на демонстрацию символик нацизма и фашизма, но XXI век вернулся к тем страшным временам, когда Запад и Украина возродили нацизм у себя.

Также в статье современная власть на Украине названа "омерзительным и циничным правнуком гитлеризма".

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)