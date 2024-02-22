Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина представляет угрозу для собственных граждан

Дмитрий Медведев заявил, что украинцам суждено либо жить в дружественной России стране, либо быть в условиях вечной войны и быть преследуемыми киевским режимом.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти опасны для самих же украинцев, так как представляют угрозу для мирного существования.
Выбор у украинцев невелик, им либо жить в нормальном государстве с адекватным и дипломатичным руководством, либо существовать в состоянии вечной войны, мобилизации и политических репрессий, приводит слова Медведева РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинский режим будет вводить санкции и ограничения для тех, кто не хочет идти служить, также из-за тотального поредения украинских вооружённых сил будут массово призывать представителей женского пола.
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