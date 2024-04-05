Уже идет работа над пятой частью серии фильмов "Матрица"

В работу ушла пятая часть кинофраншизы "Матрица". Продолжение культовых фильмов снова возглавит Лана Вачовски, но на этот раз в качестве исполнительного продюсера. Уже известно, кто займёт место режиссёра - им станет Дрю Годдард. Режиссёр начал свою карьеру в кино с ленты ужасов "Хижина в лесу" 2011 года.

В 2015 выступил сценаристом и продюсером фильма "Марсианин" Ридли Скотта. Детали сюжета нового фильма из серии "Матрица" пока неизвестны, также остаётся под вопросом участие главной звезды предыдущих частей Киану Ривза в роли Нео.

Франшиза является знаковой в американском и мировом кинематографе как в идейном смысле, так и в финансовом. За все существование серии фильмов их суммарные кассовые сборы достигли чуть менее 2 миллиардов долларов.