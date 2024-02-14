Дина Немцова, в девичестве Эйдман, не дожила до своего 96-летия чуть меньше трех недель. Мать убитого в 2015 году российского политического деятеля ушла из жизни сегодня утром.
- Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы, - написала в соцсетях ее внучка - Жанна Немцова.
Мать политика в 1952 году с отличием окончила горьковский медицинский институт им.Кирова. Работала врачом-педиатром в Мурманске, Сочи, а в конце шестидесятых вернулась в свой родной Горький (Нижний Новгород), где лечила детей в городской больнице №1, имела звание заслуженного врача России.
Девять лет назад, свой день рождения, 3 марта 2015 года, женщина провела на похоронах убитого 27 февраля сына, политика, оппозиционера, Бориса Немцова, который был убит в ночь на 28 февраля на большом Москворецком мосту. Проститься с ним тогда пришли несколько сотен человек, а церемония прощания продлилась более четырех часов.
После похорон, Дина Немцова на своей странице в соцсетях опубликовала воспоминания о сыне, где выразила всю боль от невосполнимой утрате, а так же его научные работы и фотографии.
По словам внучки, Жанны Немцовой, прощание с Диной Немцовой состоится в пятницу, 16 февраля, в траурном зале на улице Яблоневой, 18. Похоронят ее на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.
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