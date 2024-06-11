Британские ученые из Университетского колледжа Лондона в исследовании, опубликованном в Nature Communications, выявили проблемы, которые делают пилотируемые миссии на Марс невозможными на текущий момент. Основная проблема заключается в том, что космическая радиация необратимо повреждает внутренние органы, особенно почки.

Радиация и микрогравитация вызывают изменения в работе почечных канальцев, что может привести к образованию камней в почках и другим осложнениям.

Эксперименты показали, что даже после месяца в космосе начинаются необратимые повреждения, и в течение трехлетнего полета к Марсу почки могут отказать. Исследователи подчеркивают необходимость разработки новых методов защиты внутренних органов для будущих миссий.

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