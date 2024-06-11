Британские ученые из Университетского колледжа Лондона в исследовании, опубликованном в Nature Communications, выявили проблемы, которые делают пилотируемые миссии на Марс невозможными на текущий момент. Основная проблема заключается в том, что космическая радиация необратимо повреждает внутренние органы, особенно почки.
Радиация и микрогравитация вызывают изменения в работе почечных канальцев, что может привести к образованию камней в почках и другим осложнениям.
Эксперименты показали, что даже после месяца в космосе начинаются необратимые повреждения, и в течение трехлетнего полета к Марсу почки могут отказать. Исследователи подчеркивают необходимость разработки новых методов защиты внутренних органов для будущих миссий.
Фото: flickr.com/Christopher Michel (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Обновленный телефон Nokia 3210 со встроенными "Змейкой" и YouTube доступен за 4200 рублей
Nokia выпустила обновленную версию своего классического телефона 1999 года, Nokia 3210, который теперь поддерживает YouTube и имеет встроенную игру "Змейка".
Зеленский ждет от Европы положительных решений по ПВО
Во время визита к 21-й ракетной группе противовоздушной обороны ФРГ Владимир Зеленский вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что ожидает скорого принятия позитивных решений со стороны европейских государств относительно поставок двух-трех систем ПВО.
Российские школьники стали получать сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ
В России появился новый способ нажиться на учениках, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. Аферисты теперь лично сообщают школьникам, что узнали об их списывании на экзамене. Подобное уже происходило в екатеринбургских учебных заведениях, пишет российской интернет-издание E1.ru.
Разработана нейросеть, воспроизводящая движения грызуна с высокой степенью реализма
Британские и американские ученые разработали нейросеть, которая управляет движениями "цифрового двойника" крысы в виртуальном мире с высокой степенью реализма.