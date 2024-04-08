Завтра в США произойдет солнечное затмение, которое увидит 32 миллиона человек в США. Во время затмения луна практически полностью перекроет собой солнце. Специалисты прогнозируют, что само затмение можно будет увидеть по всей Северной Америки: от Мексики до Канады.