Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый отметил удачное сотрудничество между Россией и Китаем в области лунных исследований.
Он сообщил, что обсуждается возможность расширения этого сотрудничества на исследование Марса. В рамках предстоящего Дня космонавтики, эксперт выделил эту тему на пресс-конференции, подчеркивая важность перспективного партнерства между двумя странами в космической сфере, сообщает ТАСС.
Во Франции вводятся штрафы за пропуск приема у врача
Франция планирует ввести штраф в пять евро для пациентов, которые пропускают врачебные приемы, заявил премьер-министр Габриэль Атталь.
По всей территории США наступит солнечное затмение
Завтра в США произойдет солнечное затмение, которое увидит 32 миллиона человек в США. Во время затмения луна практически полностью перекроет собой солнце. Специалисты прогнозируют, что само затмение можно будет увидеть по всей Северной Америки: от Мексики до Канады.
Ученые раскрыли пользу бактерии Clostridium butyricum для здоровья кишечника
Бактерия Clostridium butyricum, также известная как C. butyricum, выступает в качестве ключевого участника в поддержании оптимального здоровья, неустанно обитая в нашей кишечной экосистеме.
Ученые: пациенты с эпилепсией получают пользу от структурированных "планов действий при приступах"
В ходе 16-недельного исследования 204 взрослых пациентов с эпилепсией обнаружено, что 98% участников считают необходимым, чтобы все пациенты с этим неврологическим заболеванием имели план действий при приступах (SAP), независимо от характера приступа.