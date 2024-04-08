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Россия ведет переговоры с Китаем о совместном исследовании Марса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:38

Россия ведет переговоры с Китаем о совместном исследовании Марса

Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый отметил удачное сотрудничество между Россией и Китаем в области лунных исследований.

Он сообщил, что обсуждается возможность расширения этого сотрудничества на исследование Марса. В рамках предстоящего Дня космонавтики, эксперт выделил эту тему на пресс-конференции, подчеркивая важность перспективного партнерства между двумя странами в космической сфере, сообщает ТАСС.

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