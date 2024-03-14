Ученые выяснили, как Марс влияет на Землю

Недавний анализ глубоководных геологических данных указывает на циклические изменения глубоководных океанских течений, вызванные гравитационным взаимодействием между Землей и Марсом. Эти изменения происходят каждые 2,4 миллиона лет и имеют важное значение для понимания и прогнозирования климата Земли. Исследование, опубликованное в Nature Communications, отмечает, что астрономический "большой цикл", возникший 2,4 миллиона лет назад, связан с выравниванием орбит Земли и Марса.

Это открытие предполагает, что гравитационные воздействия планет могут оказывать влияние на климат Земли в течение длительных периодов времени. Результаты анализа геологических данных, проведенного Адрианой Дуткевич и ее командой из Сиднейского университета, указывают на взаимосвязь между изменениями течений в океанах и изменением климата, подчеркивая потенциальную роль Марса в этом процессе.

Это удивительное открытие представляет новый взгляд на влияние планет на климат Земли и предполагает, что изменения в глубоководных течениях могут оказаться менее прямо связанными с глобальным потеплением, чем предполагалось ранее. Это может иметь важные последствия для прогнозирования будущего климата и разработки мер по его смягчению, сообщает Planet Today.