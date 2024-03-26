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Глава СБУ Василий Малюк обвинен в террористической деятельности на территории РФ
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:13

Глава СБУ Василий Малюк обвинен в террористической деятельности на территории РФ

В Москве заочно арестован глава СБУ Василий Малюк. Басманный суд предъявил ему обвинение в причастности к террористической деятельности. Суд дал комментарий, что уголовное дело против Малюка не связано с совершением теракта в "Крокусе".

Василий Малюк неоднократно намекал на то, что имеет прямое отношение к убийствам российского военного корреспондента Владлена Татарского и экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы. Но сам Малюк не стал подтверждать свою причастность к обоим покушениям. Глава Службы безопасности Украины обьявлен в международный розыск.

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