Глава СБУ Василий Малюк обвинен в террористической деятельности на территории РФ

В Москве заочно арестован глава СБУ Василий Малюк. Басманный суд предъявил ему обвинение в причастности к террористической деятельности. Суд дал комментарий, что уголовное дело против Малюка не связано с совершением теракта в "Крокусе".
Василий Малюк неоднократно намекал на то, что имеет прямое отношение к убийствам российского военного корреспондента Владлена Татарского и экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы. Но сам Малюк не стал подтверждать свою причастность к обоим покушениям. Глава Службы безопасности Украины обьявлен в международный розыск.
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