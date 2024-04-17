На Мальдивах наблюдается значительное понижение цен на проживание в отелях для российских туристов. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают о скидках до 70%, предоставляемых российскими туроператорами. Это обусловлено началом низкого сезона, связанного с приходом сезона юго-западного муссона, который приносит дожди и более влажную погоду с мая по октябрь.

В мае-июне скидки на проживание в среднем составляют 30-40%, однако они могут достигать и 60-70% в зависимости от конкретного отеля, его популярности и условий проживания. Некоторые отели также предлагают дополнительные бонусы, такие как бесплатный трансфер, апгрейд питания и номеров, а также размещение детей до 12 лет бесплатно.

Однако цены на авиабилеты на Мальдивы остаются высокими, и сезонного снижения их стоимости ожидать не приходится. В целом, средняя цена на проживание в мальдивских отелях составляет около 388 тыс. рублей на двоих за неделю в мае, не включая стоимость перелета, сообщает Турпром.