Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи сообщил о рекорде в 110 тысячах российских туристов за год, превысив ожидания и цели, установленные до пандемии. Этот рост связывается с упрощенной системой въезда, требующей только действующий заграничный паспорт сроком более шести месяцев.
Заместитель директора туристического управления Малайзии Зулкифли Бин Мохамед выразил амбициозные планы на 2024 год, нацеливаясь на привлечение 140 тысяч российских туристов, что на 30% превышает результаты предыдущего года.
Малайзия также планирует принять 27,3 миллиона иностранных туристов в 2024 году, с ожидаемым доходом в размере 20 миллиардов евро, а к 2026 году планирует увеличить этот показатель до 35,6 миллионов.
Несмотря на отсутствие прямых рейсов из России, доступ к Малайзии обеспечивается через 11 авиакомпаний, предлагающих стыковочные рейсы через различные страны, сообщает Центральная Служба Новостей.
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