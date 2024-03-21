Филиппо высмеял снимок Макрона, где он бьет по боксерской груше

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал снимок Эммануэля Макрона, где тот боксирует на мешке. Филиппо пошутил, что французский лидер собрался выйти на бой с Владимиром Путиным. Также политик заявил, что все потуги французской пропаганды показать лидера Франции сильным правителем слишком ничтожны.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что всерьёз рассматривает ввод вооружённых сил Франции на территорию Украины. Главу Франции раскритиковали как рядовые граждане, так и политики других стран. Даже лидеры ведущих европейских государств не пошли навстречу Макрону в его начинании принять меры по эскалации вооружённого конфликта на Украине.

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой заявил, что российская армия будет убивать всех французских солдат, если те ступят на украинскую территорию.