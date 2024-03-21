Филиппо высмеял снимок Макрона, где он бьет по боксерской груше

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал снимок Эммануэля Макрона, где тот боксирует на мешке. Филиппо пошутил, что французский лидер собрался выйти на бой с Владимиром Путиным. Также политик заявил, что все потуги французской пропаганды показать лидера Франции сильным правителем слишком ничтожны.
Ранее президент Франции Макрон заявил, что всерьёз рассматривает ввод вооружённых сил Франции на территорию Украины. Главу Франции раскритиковали как рядовые граждане, так и политики других стран. Даже лидеры ведущих европейских государств не пошли навстречу Макрону в его начинании принять меры по эскалации вооружённого конфликта на Украине.
Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой заявил, что российская армия будет убивать всех французских солдат, если те ступят на украинскую территорию.
Польша обвинила комиссара ЕС в протестах фермеров
Сейчас решается вопрос с беспорядками.
Представители компании Apple объявили о готовящемся выпуске нового iPad Pro с матовым дисплеем
Утечки информации из китайских источников указывают на возможность представления устройства с выбором между глянцевым и матовым экраном.
На платформе Premier вышел документальный сериал, посвященный нефти и ее влиянию на мир
На стриминговой платформе Premier вышел сериал, посвящённый влиянию нефти на мировые и внутренние государственные процессы. В документальном проекте приняли участия известные политики, дипломаты, историки и прочие медийные персоны, дающие развёрнутый комментарий про само явление добычи нефти.
Состоялся цифровой релиз фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"
Сегодня, 21 марта, состаялся релиз фильма Мастер и Маргарита от режиссёра Михаила Локшина на площадке онлайн кинотеатра KION. Сюжет ленты основан на одноимённом роман Михаила Булгакова. Фильм продемонстрировал хорошие кассовые сборы, заработан за время проката 2,2 миллиарда рублей.