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Макрон заявил в интервью, что если Украина попросит помощи, то Франция перебросит войска на украинскую территорию
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:20

Макрон заявил в интервью, что если Украина попросит помощи, то Франция перебросит войска на украинскую территорию

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что если Вооруженные силы РФ прорвут линию фронта и киевские власти лично попросят ЕС отправить им на помощь дополнительные войска и вооружение, то Франция сделает все, чтобы помочь Украине.

Макрон высказался, что если Россия победит, то нет гарантий, что Европа окажется в полной безопасности. Именно по этой причине, французский лидер заявил о необходимости помочь Украине войсками.

Ранее Макрон изъявлял желание о переброске вооруженных формирований на украинскую территорию, но его никто не поддержал, заявив, что подобные действия только усугубят положение в зоне боевых действий.

Фото:kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 License)

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