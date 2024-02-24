Фермеры ворвались на выставку, где находился Макрон

Разъяренные французские фермеры прорвали ограждение и ворвались на выставку, которую посетил французский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил выставку в Пор-де-Версай. Около данного экспоцентра собралось большое количество недовольных фермеров, которые планировали в знак протеста освистать главу государства.
Несмотря на охрану и множество сотрудников правопорядка, некоторым фермерам удалось прорваться на выставку. Между охраной и протестующими началась драка. Полицейские подтянули отряды специального назначения, чтобы убрать агрессивных представителей фермерской отрасли из здания музея.
В тот момент президент находился этажом выше. Ранее он изъявлял желание поговорить с фермерами и членами профсоюзов, но многие аграрии отказывались говорить с Макроном, считая, что он ничего не предпринял за столько времени для улучшения ситуации в сельхоз секторе.
Фермеры неоднократно устраивали демонстрации в Париже, где угрожали заградить сельхоз техникой автотрассы и закидать навозом здания администрации.
Фермеры не раз заявляли, что нынешняя сельскохозяйственная политика государства "душит" аграрную отрасль, делает ее слабее и менее конкурентоспособной.
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