По недавнему опросу, проведенному социологической службой Франции "Elabe", 57% французских граждан считает предложение французского лидера Эммануэля Макрона по отправке вооружённых сил стран ЕС на Украину категорически неправильным.
Рядовые французы считают, что подобные действия и риторика только усугубляют отношения между Россией и Францией, а также способствуют нарастанию напряжения и недоверия среди стран Запада.
Ранее Макрон созвал лидеров ведущих европейских государств на встречу в Париже, чтобы обсудить вопрос о переброске армий стран Европы на территорию Украины. Президента Франции никто из присутствующих на встрече так и не поддержал.
Фото: BFM TV
Белорусские спецслужбы предотвратили удары БПЛА с территории Литвы по Минску
Белорусские спецслужбы успешно предотвратили атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Литвы, на объекты в Минске.
Лукашенко сообщил о планах оппозиции захватить Кобринский район Белоруссии
Лукашенко высказал опасения относительно планов оппозиции и их сторонников на счет захвата Кобринского района в Белоруссии.
Новейший робот-пылесос Roidmi EVE CC доступен к покупке
Roidmi EVE CC — это продвинутая модель робота-пылесоса, которая существенно упрощает уборку.
Ивлеевой предъявили обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и отрицательной оценки СВО
Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и известную телеведущую Анастасию Ивлееву. В самом начале проведения СВО Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram (соцсеть признана экстремистской на территории РФ) опубликовала пост, который дискредитировал Вооруженные силы РФ, а также свидетельствовал об отрицательной оценки СВО.