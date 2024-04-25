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Французы категорически не поддерживают идею Макрона о переброске европейских солдат на Украину
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:00

Французы категорически не поддерживают идею Макрона о переброске европейских солдат на Украину

По недавнему опросу, проведенному социологической службой Франции "Elabe", 57% французских граждан считает предложение французского лидера Эммануэля Макрона по отправке вооружённых сил стран ЕС на Украину категорически неправильным.

Рядовые французы считают, что подобные действия и риторика только усугубляют отношения между Россией и Францией, а также способствуют нарастанию напряжения и недоверия среди стран Запада.

Ранее Макрон созвал лидеров ведущих европейских государств на встречу в Париже, чтобы обсудить вопрос о переброске армий стран Европы на территорию Украины. Президента Франции никто из присутствующих на встрече так и не поддержал.

Фото: BFM TV

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