По недавнему опросу, проведенному социологической службой Франции "Elabe", 57% французских граждан считает предложение французского лидера Эммануэля Макрона по отправке вооружённых сил стран ЕС на Украину категорически неправильным.

Рядовые французы считают, что подобные действия и риторика только усугубляют отношения между Россией и Францией, а также способствуют нарастанию напряжения и недоверия среди стран Запада.

Ранее Макрон созвал лидеров ведущих европейских государств на встречу в Париже, чтобы обсудить вопрос о переброске армий стран Европы на территорию Украины. Президента Франции никто из присутствующих на встрече так и не поддержал.

Фото: BFM TV