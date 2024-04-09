Макрон играет с огнем, предлагая ввести войска на Украину, заявил Полищук

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что французский президент Эмануэль Макрон играет с огнём, когда предлагает ввести войска на территорию Украины. Западные политики не осознают реальные риски, к которым может привести эскалация конфликта на Украине.

Ранее Макрон устроил встречу с лидерами 20 государств, чтобы обсудить ввод европейских войск на Украину. Но французского лидера не поддержали, а также раскритиковали рядовые французы, заявив, что не собираются погибать за чужую страну.