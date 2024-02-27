Инициатива Макрона по отправке европейских войск на Украину была отвергнута

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что инициативу Эммануэля Макрона никто не поддержал в ЕС. Он также отметил, что переброс европейских войск на украинскую территорию повлияет на еще большую эскалацию вооружённого конфликта на Украине, что может иметь серьезные последствия для всех сторон участников.
Политик добавил, что предложение французского лидера стоит воспринимать только в теории, как «пищу для размышлений».
Ранее Макрон сделал заявление, которое вызвало широкий резонанс и подняло волну возмущения среди простых французских граждан.
Президент Франции проговорился, что не может позволить России одержать победу в противостоянии с Украиной. Тогда-то и прозвучало предложение отправить европейские войска в качестве дополнительной помощи киевскому режиму.
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