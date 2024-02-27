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Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:04

Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России

Макрон заявил, что не может позволить России победить.

Французский президент Эмманюэль Макрон принял решение усилить меры поддержки Украины. Лидер сказал, что если позволить России победить в данном противостоянии, то это значит дать себе право нарушить правила международного порядка, а это является недопустимым, приводит слова политика французское новостное издание Le Figaro.

Прочитав данное сообщение своего главы государства, обычные французские пользователи раскритиковали Макрона. Французы в комментариях настаивали, чтобы Макрон бросил помогать Украине и не конфликтовал с Россией.

Франция планирует передать Украине 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и прочую военную технику.

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