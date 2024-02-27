Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России

Макрон заявил, что не может позволить России победить.

Французский президент Эмманюэль Макрон принял решение усилить меры поддержки Украины. Лидер сказал, что если позволить России победить в данном противостоянии, то это значит дать себе право нарушить правила международного порядка, а это является недопустимым, приводит слова политика французское новостное издание Le Figaro.

Прочитав данное сообщение своего главы государства, обычные французские пользователи раскритиковали Макрона. Французы в комментариях настаивали, чтобы Макрон бросил помогать Украине и не конфликтовал с Россией.

Франция планирует передать Украине 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и прочую военную технику.