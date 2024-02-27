Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России

Макрон заявил, что не может позволить России победить.
Французский президент Эмманюэль Макрон принял решение усилить меры поддержки Украины. Лидер сказал, что если позволить России победить в данном противостоянии, то это значит дать себе право нарушить правила международного порядка, а это является недопустимым, приводит слова политика французское новостное издание Le Figaro.
Прочитав данное сообщение своего главы государства, обычные французские пользователи раскритиковали Макрона. Французы в комментариях настаивали, чтобы Макрон бросил помогать Украине и не конфликтовал с Россией.
Франция планирует передать Украине 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и прочую военную технику.
В Африке открылся саммит ООН по климату
Планируется обсуждение глобальных вызовов для климата планеты на высшем уровне. Президента саммита — министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали.
Польские фермеры готовят "Марш на Варшаву"
По всей Европе не утихают протесты аграриев. К польским фермерам планируют подключиться и транспортники.
Дочери Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на произведения отца
Обе дочери великого советского актёра и писателя Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на его произведения.
Аномальные "пятна" на Солнце достигли рекордного размера
Ученые замерли в ожидании дальнейших действий магнитной аномалии на светиле.