Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2

Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях. Однако, если у вас уже есть MacBook Air на M2, переход на M3 может быть нецелесообразным, так как различия незначительны.
Хотя MacBook Air M3 обещает до 18 часов воспроизведения видео и имеет некоторые улучшения, такие как более яркий дисплей и качественная веб-камера, реальное время использования может быть около 12 часов.
Кроме того, MacBook Air M2 с 16 ГБ ОЗУ может быть более предпочтительным выбором по сравнению с MacBook Air M3 с 8 ГБ ОЗУ за ту же цену, сообщает Ferra.Ru.
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