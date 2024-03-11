Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2

Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях. Однако, если у вас уже есть MacBook Air на M2, переход на M3 может быть нецелесообразным, так как различия незначительны.

Хотя MacBook Air M3 обещает до 18 часов воспроизведения видео и имеет некоторые улучшения, такие как более яркий дисплей и качественная веб-камера, реальное время использования может быть около 12 часов.

Кроме того, MacBook Air M2 с 16 ГБ ОЗУ может быть более предпочтительным выбором по сравнению с MacBook Air M3 с 8 ГБ ОЗУ за ту же цену, сообщает Ferra.Ru.