В МХАТе им. Чехова покажут премьеру спектакля по роману "Голод" Кнута Гамсуна

В МХАТе им. Чехова сыграют спектакль по роману известного норвежского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Кнута Гамсуна. Режиссёром выступит Елизавета Бондарь.

Спектакль будет построен по принципу притчи, то есть абстрактного повествования, которое не привязано к конкретному месту и времени. Режиссёру понравилась основная идея произведения, в центре которой страх стать нищим.

Главный лейтмотив, по мнению Бондарь, это катастрофа, которая заявляется в самом начале сюжета, а по ходу происходящих событий проблема становится все серьезней и напряжение возрастает все больше.

В центре сюжета юноша без имени, который пытается заработать журналистской деятельностью, но у него не получается. Он скитается по городу, чтобы найти пропитание и делает порой нелогичные странные поступки, вызванные крайней формой голода.

Бондарь интерпретирует сюжет, как жизнь любого большого художника, который все время пытается вступить в конфликт с реальностью. Он хочет зафиксировать мир с его обыденностью, но наделить новыми смыслами, приводит слова режиссёра официальный сайт МХАТа им. Чехова.