Председатель КГБ республики Беларусь Иван Тертель сделал заявление, что против белорусского государства планируется хитрый манёвр со стороны Запада.
Силами Польши, Литвы и Украины в Беларуси будут пытаться сформировать "квазипарламент" и устраивать "псевдовыборы", чтобы подорвать целостность и политическое единство белорусского государства.
Все эти меры создадут нестабильную ситуацию внутри страны, которая в дальнейшем может повлиять на развал Беларуси, добавил Тертель.
Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что он знает три основных сценарий развития событий, если дать западным специалистам возможность навредить стране:
- насильственный захват власти путём государственного переворота.
- косвенная провокация протестов среди простого населения, чтобы к 2025 году сорвать выборы президента.
- использование всех возможных инструментов "мягкой" силы, чтобы сменить власть и навязать западные ценности белорусскому народу.
Лукашенко заметил, что коллективный запад никогда не бросал попыток по захвату власти в республике.
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