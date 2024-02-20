Александр Лукашенко и Иван Тертель заявили о хитром плане Запада по разрушению республики Беларусь

Председатель КГБ республики Беларусь Иван Тертель сделал заявление, что против белорусского государства планируется хитрый манёвр со стороны Запада.

Силами Польши, Литвы и Украины в Беларуси будут пытаться сформировать "квазипарламент" и устраивать "псевдовыборы", чтобы подорвать целостность и политическое единство белорусского государства.

Все эти меры создадут нестабильную ситуацию внутри страны, которая в дальнейшем может повлиять на развал Беларуси, добавил Тертель.

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что он знает три основных сценарий развития событий, если дать западным специалистам возможность навредить стране:

насильственный захват власти путём государственного переворота. косвенная провокация протестов среди простого населения, чтобы к 2025 году сорвать выборы президента. использование всех возможных инструментов "мягкой" силы, чтобы сменить власть и навязать западные ценности белорусскому народу.

Лукашенко заметил, что коллективный запад никогда не бросал попыток по захвату власти в республике.