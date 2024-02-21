Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 92,349
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 99,5589
Уроженец Ярославля планировал организовать теракт у здания органов в Лобне
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:17

Уроженец Ярославля планировал организовать теракт у здания органов в Лобне

Мужчина, уроженец Ярославля, пытался организовать взрыв у здания органов в Лобне. Предполагается, что злоумышленник работает на украинские спецслужбы.

В минувший понедельник был задержан мужчина, планирующий теракт у здания правоохранительных органов в городе Лобня. Мужчина собирался подложить взрывчатку в автомобиль, но был вовремя пойман за данным противозаконным деянием.

По известным официальным данным - на злоумышленника заведено уголовное дело по статьям о государственной измене и террористической деятельности.

Мир

Трамп выразил восхищение российскими бойцами и Россией

Трамп выразил восхищение российскими бойцами и Россией

Бывший президент США Дональд Трамп в своём выступлении честно признался, что восхищён доблестью российских военных в зоне СВО.

Читать полностью
Глава МИД прилетел в Бразилию на саммит G20

Глава МИД прилетел в Бразилию на саммит G20

У Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро запланирован насыщенный график двусторонних встреч.

Читать полностью

Общество

Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального

Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального

Американский журналист Такер Карлсон резко заявил, что это идиоты считают, что Россия причастна к смерти Алексея Навального.

Читать полностью
Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию

Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина отметила, что употребление кофе и энергетических напитков, содержащих кофеин, может увеличить активность сердца и вызвать изменения в его работе. Алкоголь также считается опасным, особенно при частом и избыточном потреблении, что может нарушить сердечный ритм.

Читать полностью

Новости