Мужчина, уроженец Ярославля, пытался организовать взрыв у здания органов в Лобне. Предполагается, что злоумышленник работает на украинские спецслужбы.

В минувший понедельник был задержан мужчина, планирующий теракт у здания правоохранительных органов в городе Лобня. Мужчина собирался подложить взрывчатку в автомобиль, но был вовремя пойман за данным противозаконным деянием.

По известным официальным данным - на злоумышленника заведено уголовное дело по статьям о государственной измене и террористической деятельности.