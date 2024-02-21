Мужчина, уроженец Ярославля, пытался организовать взрыв у здания органов в Лобне. Предполагается, что злоумышленник работает на украинские спецслужбы.
В минувший понедельник был задержан мужчина, планирующий теракт у здания правоохранительных органов в городе Лобня. Мужчина собирался подложить взрывчатку в автомобиль, но был вовремя пойман за данным противозаконным деянием.
По известным официальным данным - на злоумышленника заведено уголовное дело по статьям о государственной измене и террористической деятельности.
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