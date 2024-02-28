Линас Линкявичюс начал открыто угрожать России нейтрализацией Калининграда

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил произвести нейтрализацию Калининграда, если Россия вступит в прямой конфликт с силами НАТО.
Также дипломат позволил себе ещё одну вольность, назвав Балтийское море натовской внутренней территорией.
Это высказывание прокомментировал заместитель главы российского МИДа Александр Грушко. Он сказал, что Балтийское море никогда не станет принадлежать НАТО и никогда Запад не будет им открыто распоряжаться. Замглавы МИДа РФ назвал литовского посла всего лишь легковесным политиком, намекая на несерьезность и глупость высказываний Линкявичюса.
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