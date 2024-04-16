"Литрес" и "Читай город" провели опрос, про каких русских писателей россияне хотят увидеть кино

Издательская платформа "Литрес" и магазин "Читай город" провели масштабный опрос. В ходе опроса выяснилось, что подавляющее большинство россиян хотят увидеть ряд художественных фильмов, посвященных русским классикам. Среди самых популярных писателей русской классической литературы респонденты выделили Михаила Булгакова, Фёдора Достоевского и Владимира Маяковского.

85% опрошенных считают, что снимать про русских писателей кино необходимо как можно больше. 68% респондентов думают, что лучше снимать фильмы про великих классиков, не опираясь на подлинные исторические события, а отходя от канонов, чтобы лучше была видна оригинальная режиссерская задумка.

Среди самых популярных актеров, которые могут воплотить русских писателей на экране, опрошенные выделили следующих: Иван Янковский, Юрий Колокольников, Константин Хабенский, Юра Борисов и др.