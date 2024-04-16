"Литрес" и "Читай город" провели опрос, про каких русских писателей россияне хотят увидеть кино

Издательская платформа "Литрес" и магазин "Читай город" провели масштабный опрос. В ходе опроса выяснилось, что подавляющее большинство россиян хотят увидеть ряд художественных фильмов, посвященных русским классикам. Среди самых популярных писателей русской классической литературы респонденты выделили Михаила Булгакова, Фёдора Достоевского и Владимира Маяковского.
85% опрошенных считают, что снимать про русских писателей кино необходимо как можно больше. 68% респондентов думают, что лучше снимать фильмы про великих классиков, не опираясь на подлинные исторические события, а отходя от канонов, чтобы лучше была видна оригинальная режиссерская задумка.
Среди самых популярных актеров, которые могут воплотить русских писателей на экране, опрошенные выделили следующих: Иван Янковский, Юрий Колокольников, Константин Хабенский, Юра Борисов и др.
ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии
Израильская сторона настаивает на освобождении всех детей, матерей, которые находятся в числе 80 заложников у радикального движения ХАМАС. Как сообшается, ХАМАС согласился отпустить около 50 человек.Переговоры касательно освобожденных заложников все еще ведутся.
НИУ ВШЭ открыл научно-исследовательский хаб в Делийском университете в Индии
Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) открыл российско-индийский научно-исследовательский хаб в Делийском университете. Сотрудничество между ВШЭ и Делийским университетом основано на стратегических партнерских отношениях и включает совместные исследования и проекты.
Начался прием заявок на премию Eventiada Awards 2024
Заявки на премию принимаются в категориях рекламы и маркетинговых коммуникаций, корпоративных и бизнес-коммуникаций, устойчивого развития и ESG, персональных номинаций, а также молодежных номинаций.
19 апреля в Музее археологии Москвы пройдет выставка, посвященная древним славянам
В Музее археологии Москвы пройдет выставка, посвященная древним славянам. Выставка подробно и детально расскажет посетителям о жизни славянских племени вятичей и кривичей. Среди экспонатов музея можно будет увидеть увидеть и подлинную печать Владимира Мономаха.