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В Липецке силами российских ПВО было сбито еще два вражеских дрона
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:14

В Липецке силами российских ПВО было сбито еще два вражеских дрона

Глава Липецкой области Игорь Артамонов написал в посте личного Telegram-канала, что российские ПВО сбили ещё два беспилотника над Липецкой областью.

Сбитые беспилотные аппараты упали вдали от жилых районов и инфраструктуры гражданского пользования, а также обошлось без жертв среди местного населения.

Губернатор дал предупреждение, что если кто-то увидит упавший или сбитый беспилотник на земле, к нему нельзя подходить и трогать руками, а следует дождаться прихода специалистов.

Ранее появилась информация, что российскими силами ПВО было перехвачено 9 беспилотников и около двух ракет реактивной системы залпового огня "Града".

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