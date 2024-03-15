Глава Липецкой области Игорь Артамонов написал в посте личного Telegram-канала, что российские ПВО сбили ещё два беспилотника над Липецкой областью.
Сбитые беспилотные аппараты упали вдали от жилых районов и инфраструктуры гражданского пользования, а также обошлось без жертв среди местного населения.
Губернатор дал предупреждение, что если кто-то увидит упавший или сбитый беспилотник на земле, к нему нельзя подходить и трогать руками, а следует дождаться прихода специалистов.
Ранее появилась информация, что российскими силами ПВО было перехвачено 9 беспилотников и около двух ракет реактивной системы залпового огня "Града".
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