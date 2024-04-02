В Липецкой области ввели режим опасности в связи с замеченными вражескими БПЛА

В Липецкой области ввели режим воздушной тревоги из-за обнаружения вражеских БПЛА. Об этом написал Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он привёл короткое сообщение в личном Telegram-канале, что около региона замечены вражеские беспилотные летательные аппараты, в связи с чем все силы приведены в полную боевую готовность. Глава региона также призвал жителей не поддаваться панике, так как меры по введению режима опасности никак не коснутся жизнедеятельности области.
Артамонов также призвал следить за новостями только из официальных федеральных и региональных источников. Режим опасности был введен в 9:42, за это время сбили один беспилотник.
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