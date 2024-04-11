Студии Blumhouse и Lionsgate объявили о планах переосмысления культового хоррора "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". Этот проект станет первым результатом нового соглашения между двумя компаниями. Blumhouse, в рамках этого соглашения, намерена создать новые версии других известных хорроров Lionsgate.
Руководитель Blumhouse сотрудничает с продюсером Роем Ли, который уже имел опыт работы над предыдущей частью франшизы "Ведьма из Блэр", выпущенной в 2016 году.
Оригинальный хоррор "Ведьма из Блэр" вышел в прокат в 1999 году и сразу стал сенсацией благодаря своему псевдодокументальному стилю и уникальной маркетинговой кампании, представлявшей сюжет фильма как реальные события.
Сюжет фильма рассказывает о трех студентах из Мэриленда, отправившихся в лес снять курсовую работу о местной легенде — Ведьме из Блэр. Их исчезновение и находка материала спустя год стали основой для загадочного сюжета.
После выпуска первой части были выпущены продолжения, а оригинальный фильм собрал в прокате впечатляющие 248 миллионов долларов при скромном бюджете в 22 тысячи долларов. Создатели оригинала, однако, не примут участие в производстве новой версии, сообщает Igromania.Ru.
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