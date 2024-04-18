Недавно в сети были опубликованы изображения ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 2024 Snapdragon Edition, раскрывающие его дизайн и основные особенности до официального анонса. Этот лэптоп представляет собой одно из первых устройств на рынке, оснащенное новым ARM-процессором Snapdragon X Elite, который позиционируется как альтернатива чипам Apple M-серии. Технические характеристики устройства пока неизвестны, однако его корпус почти идентичен стандартной версии Lenovo Yoga Slim 7, за исключением отсутствия 3,5-миллиметрового порта для наушников, а также сохранения трех портов Type-C и ползунка выключения камеры.

Несмотря на то, что дата выпуска устройства официально не объявлена, по некоторым данным, ноутбук появится на рынке не раньше анонса устройств Microsoft Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, запланированного, по слухам, на 20 мая. Появление информации о производительности Snapdragon X Elite вызывает интерес к потенциальным возможностям этого нового процессора, сообщает 4pda.