Россия потребовала от немецких властей признать в полной мере преступления Третьего Рейха в отношении блокады Ленинграда

Россия потребовала у Германии официально признать все преступления, которые совершила в отношении Ленинграда и его жителей в годы ВОВ.

Блокада Ленинграда - это одно из самых тяжёлых событий для советского народа и страшная страница в истории Великой Отечественной войны. Но немецкие власти до сих пор не признали этого в полной мере на официальном уровне.

27 января МИД ФРГ подготовил документ, приуроченный к 80-летию блокады Ленинграда, где признали свою прямую ответственность за те страшные события.

Российские дипломаты внимательно ознакомились с содержанием немецкого заявления, но высказали претензии в отношении отказа Германии перечислить гуманитарные выплаты блокадным евреям, которые также пострадали от немецкой стороны.

ФРГ рассчитывала на то, что вопрос уже закрыт, раз выплачены репарации по итогу Второй мировой войны. Сообщается, что немецкие власти до сих пор выплачивают пособия бывшим военным Третьего рейха, а также ветеранам, входившим в состав подразделения СС.

Блокада Ленинграда унесла по разным статистическим подсчётам от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Огромное количество людей умерло от голода, бомбардировок и обстрелов со стороны нацистских солдат. До сих пор не все причастные к этому событию понесли наказание. Некоторые военные преступники дожили до старости и получали от немецкого правительства социальные выплаты.