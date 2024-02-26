Маргарита Симоньян призвала россиян брать пример патриотизма с жителей блокадного Ленинграда

Маргарита Симоньян напомнила о том, что ленинградцы в годы блокады родного города, помогали фронту через силу, находясь на грани страшного голода и истощения. Главный редактор RT заявила, что россиянам надо взять пример патриотизма с героических жителей Ленинграда.
Главный редактор RT, Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала от том, что в годы Великой Отечественной войны блокадный Ленинград усилием воли и патриотизма помогал фронту.
Журналистка также добавила, что россиянам надо тоже стать немного такими.
Блокадный Ленинград - одна из самых страшных страниц в истории не только ВОВ, но и отечественной и мировой истории. По многим документам и данным в нем погибло от 600 тысяч до 1,5 миллионов жителей при изначальном населении 2,9 миллионов человек (по данным о численности населения на сентябрь 1941 года). Люди погибали от бомбежек нацистов, а большая часть гражданского населения умерла от голода. Блокада Ленинграда продлилась 872 дня (8 сентября 1941 - 27 января 1944).
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